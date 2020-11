Amerikaanse media wijzen laatste twee staten toe: Biden eindigt met 306 kiesmannen, Trump met 232

Donald Trump, die in 2016 ook met uitgerekend 306 kiesmannen won, betwist de officieuze verkiezingsuitslag van dit jaar. Hij beweert dat het Democratische kamp fraude heeft gepleegd en dat hij de echte winnaar van de verkiezingen is. In verschillende staten lopen er rechtszaken over de claims.

Wat betreft het totale stemmenaantal ligt Biden meer dan 5 miljoen stemmen voor op Trump. Volgens CNN staat Biden op net geen 78 miljoen stemmen (50,8 procent), tegen bijna 72,7 miljoen voor Trump (47,4 procent). Maar dat is dus van geen tel, want de VS werkt met een systeem van kiesmannen.