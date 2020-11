"Mensenrechten in onze woonzorgcentra geschonden tijdens coronacrisis", zegt Amnesty International

Volgens het rapport reageerde de overheid te laat en niet op juiste manier waardoor de fundamentele rechten van bewoners van woonzorgcentra geschonden werden.

Uit de interviews blijkt dat woonzorgcentra onvoldoende voorbereid waren op de pandemie. Er bestond weliswaar een handleiding over de omgang met infectieziekten, maar een protocol voor een plotse uitbraak, zoals de Covid-19-pandemie er één was, lag niet klaar. Ten tweede was de testcapaciteit voor het personeel tot augustus nagenoeg onbestaande en moest het verzorgend personeel aan de slag met een gebrek aan degelijk beschermingsmateriaal. "Als niet bewezen was dat bewoners COVID hadden, mochten we de beschermingsmiddelen niet gebruiken. Maar we konden het niet bewijzen, omdat we niet konden testen", klinkt het bij Geert Polfliet, directeur van een woonzorgcentrum.