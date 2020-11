Apotheek in Sint-Pieters-Leeuw al voor derde keer overvallen: "Nog zwaar onder de indruk"

“De man kwam eigenlijk heel vriendelijk binnen”, zegt apothekeres Greet Moonen. “Hij was duidelijk Franstalig, maar begon in het Nederlands, dat is altijd wel sympathiek. Hij vroeg iets tegen keelpijn, toen ik me dan omdraaide om iets te gaan halen, trok hij zijn revolver. Hij kwam toen achter de kassa en gaf me een zak om het geld in te doen. Toen ging hij naar buiten en zag blijkbaar dat het niet genoeg was. Hij is toen weer naar binnen gekomen en heeft de kassa overhoop gehaald om te zien of er nog briefjes lagen, en toen is hij weggelopen. Ik ben nog altijd onder de indruk en heb niet goed geslapen.”