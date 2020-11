Artieste Elke Lemmens verovert Amerika met haar miniatuurtjes in Antwerpse gevels

Elke kiest de thema's voor de miniatuurtjes niet zelf. "Ik vraag aan het gezin om na te denken over wat hen typeert of om iets te vertellen over de geschiedenis van het huis", vertelt Elke. "Zo had ik een gezin dat een buitenverblijf had gekocht in de Kempen. Voor hen heb ik dan een tafereeltje van de Kempen gemaakt, zodat hun woning in Antwerpen en hun huis in de Kempen verbonden zijn. Trouwens over verbinding gesproken, mijn kunstwerkjes zorgen ook voor verbinding tussen de mensen in de buurt en dat is heel mooi meegenomen."