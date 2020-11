ASZ Aalst start met renovatie spoedafdeling: “Coronapatiënten worden tijdelijk opgevangen in tenten”

Het ziekenhuis plande de renovatiewerken al voor er sprake was van het coronavirus. “We zijn dringend aan renovatie toe”, gaat Vergote verder. “De dienst is 22 jaar oud en intensief gebruikt aan een gemiddelde van 90 patiënten per dag. We hebben de renovatiewerken in het voorjaar uitgesteld bij de eerste golf. In april hebbenn we bslist om alles te verhuizen naar november. We konden een 2e golf toen niet voorspellen.”