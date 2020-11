Aung San Suu Kyi wint opnieuw een absolute meerderheid in het parlement van Myanmar

Nochtans zijn die minderheden fors teleurgesteld in haar. Sinds ze aan de macht is gekomen, heeft de Nobelprijswinnares en voormalige dissidente, toegelaten dat het leger die minderheden heeft aangevallen. U kent wellicht de bloedige etnische zuivering waarbij enkele jaren geleden 800.000 leden van de Rohingya-minderheid uit de westelijke deelstaat Rakhine werden verdreven naar buurland Bangladesh. Nu voert het leger daar op brutale wijze strijd tegen die andere bevolkingsgroep in Rakhine, de boeddhistische Arakenezen.

Ook elders heeft het leger geweld gebruikt tegen minderheden in grensgebieden zoals de Chin en Kachin. De verkiezingen werden om "veiligheidsredenen" overigens niet georganiseerd in deelstaten zoals Kachin en zelfs in de grote deelstaat Shan. In totaal werden zo 2,6 miljoen leden van de minderheden uitgesloten van de verkiezingen.