Grensgemeente Baarle-Hertog vreest chaos bij Nederlands vuurwerkverbod

Wat is er Nederlandser dan een vuurpijl van oud op nieuw? Toch denkt de Nederlandse regering na over een vuurwerkverbod dit eindejaar. Elk jaar gebeuren er bij onze noorderburen heel wat ongelukken met vuurwerk. Met een verbod wil Nederland de ziekenhuizen niet extra belasten tijdens de coronacrisis. Een beslissing over zo'n verbod wordt vandaag verwacht.

"We volgen de situatie uiteraard op de voet", zegt Frans De Bont, de burgemeester van de belgische enclavegemeente Baarle-Hertog. "Wij hebben in ons kleine dorpje zes vuurwerkwinkels op Belgisch grondgebied. Dat zijn niet-essentiele winkels dus blijven ze gesloten tot 13 november. Afhalen mag wel. Stel je voor dat we in een situatie belanden waar Nederlanders geen vuurwerk mogen afsteken maar het wel komen kopen bij ons. Dat wordt een hele hutsekluts die we op zijn Baarles moeten oplossen en in goede banen leiden", zegt De Bont. "Ik hoop dus op duidelijke regels, niet op een toestroom naar de Belgische vuurwerkwinkels."