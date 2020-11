Belgisch federaal procureur, vijf jaar na aanslagen Parijs: "Herinner me nog de sms 's nachts die zei dat er een link was met ons land"

Volgens Van Leeuw, toen nog maar een jaar federaal procureur, kwamen de aanslagen in Parijs niet helemaal onverwacht. "We waren al een tijd bezig met de analyse van terreurrisico, verschillende veiligheidsdiensten waren daarop aan het werken. In 2015 waren er heel wat mislukte aanslagen, zoals de verijdelde aanslag in Verviers", zegt Van Leeuw in "De ochtend" op Radio 1. "De aanslag op het Joods museum in Brussel in 2014 was een wake-up call. Niemand was verbaasd dat er ergens nog iets ging gebeuren, maar dat het met de omvang en nauwkeurigheid zoals in Parijs zou zijn, verraste ons wel."