In het Italiaanse bergdorpje San Pellegrino in Alpe leven de inwoners onder verschillende coronaregels. Omdat de grens tussen twee Italiaanse regio's dwars doorheen het dorp loopt, gelden overal andere maatregelen. In het plaatselijke café zorgt de grens zelfs voor een bizarre situatie: links mag je koffie bestellen, maar je moet hem wel rechts opdrinken.