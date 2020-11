Beroemde Britse antropologe Jane Goodall vanaf nu eredoctor aan de UHasselt

De uitreiking van het eredoctoraat gebeurde dus online. Goodall, 86 jaar intussen, gaf vanuit haar eigen huiskamer in Engeland een lezing. En daarin had ze het ook over de coronapandemie. "We hebben dit volledig aan onszelf te danken, " zei ze, "door de onrespectvolle omgang van de mens met natuur en wilde diersoorten." Maar ze gelooft wel dat we deze wereldwijde besmettingsgolf gaan overwinnen.

Jane Goodall is al heel lang bezig met natuurbescherming en dierenwelzijn. Ze heeft onder meer veel onderzoek gedaan naar het leven van chimpansees.