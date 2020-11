Beste beleidsmakers, vermijd dat de opkomende jeugd een verloren coronageneratie wordt

We zien meer dan ooit dat het verhaal van hoop en solidariteit broodnodig is. Want als deze crisis ons één ding leert, dan is het wel dat we elkaar nodig hebben om vooruit te komen. Als samenleving kunnen we hieruit leren en kunnen we deze les meegeven aan de jongeren. Als jonge ondernemer heb ik het in het begin ook moeilijk gehad. Ik ben op een bepaald moment ook tot het besef gekomen dat ik hulp moest verwelkomen. Door dit besef heb ik twee zaken kunnen oprichten, waarvan de tweede in volle crisis (de eerste coronagolf) opstartte. Op dat moment verval je heel snel in doemdenken. Maar gelukkig was ik omringd door mensen die me bleven motiveren en op wiens schouder ik kon leunen. Dat hebben we vandaag als samenleving ook nodig. We hebben mensen nodig die fungeren als schouders die de samenleving rechthouden.