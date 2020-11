Amerikaanse verkozen president Joe Biden wint ook in de staat Arizona

Arizona werd op verkiezingsnacht al door Fox News aan Biden toegewezen, maar de andere Amerikaanse zenders volgden toen nog niet. Het verschil was te klein om de staat al aan iemand toe te wijzen.

Nu hebben verschillende Amerikaanse zenders de staat wel aan Biden toegewezen. Met de 11 leden voor het kiescollege die er te verdienen waren, heeft Biden nu 290 leden voor het kiescollege achter zich. Dat zijn er 20 meer dan de nodige 270 om de nieuwe president te worden. Huidig president Donald Trump blijft voorlopig op 217 staan. Er blijven nu nog twee staten over die niet zijn toegekend: North Carolina en Georgia.

Ondanks dat duidelijk verschil heeft Trump zijn nederlaag nog altijd niet aanvaard. Zijn medewerkers verhinderen voorlopig ook dat de overgangsperiode tussen de president en de verkozen president kan ingaan.

De overwinning van Biden in Arizona is opmerkelijk. Het was al van 1996 geleden dat een Democratische kandidaat die staat kon binnenhalen. Dat was toen Bill Clinton, die toen verkozen werd voor zijn tweede ambtstermijn.