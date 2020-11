Kunnen dieren communiceren met taal? En hoe? Maak kennis met Bunny, de "pratende" hond

De foto's en video's van Bunny vielen niet alleen op bij het grote publiek, maar ook bij wetenschappers. Professor Federico Rossano, directeur van het Comparative Cognition Lab van de Universiteit van Californië in San Diego, zag de beelden ook. Samen met collega's startte hij de studie "They Can Talk" op naar Bunny en andere dieren die de knoppentechnologie gebruiken. De onderzoekers hopen wetenschappelijk te kunnen bepalen of niet-mensen ook iets als taal kennen om te communiceren.

Het is een open studie: iedereen die zijn dier wil leren communiceren, kan deelnemen en data doorsturen. Elke deelnemer krijgt instructies over hoe ze het knoppenbord kunnen opbouwen. Er staan voortdurend camera's op gericht. De beelden worden doorgestuurd naar de wetenschappers in San Diego. Zij hopen aan de hand daarvan verschillende aspecten van het leervermogen en de communicatie van dieren te leren begrijpen.

Niet alleen of ze kunnen communiceren met zoiets als taal, maar ook hoe die communicatie dan zou werken. Een van de eerste dingen die ze bekijken, is hoe snel de dieren leren om de knoppen te gebruiken. Ze gaan ook na in hoever de dieren eigenschappen lijken te vertonen die alleen als menselijk omschreven worden, zoals het besef van tijd en ruimte, of de gave om te observeren en context te geven. De knoppen "water" en "buiten", bijvoorbeeld, bedoelt een dier daarmee dat het buiten regent of is het een verzoek om buiten van zijn bakje water te gaan drinken?

(artikel gaat voort onder de filmpjes)