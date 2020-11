Mysterieus busje spreekt tot de verbeelding van wandelaars in Boezinge

Het busje is bekend als voorloper van de huidige Volkswagen Transporter. De T1 werd vroeger niet alleen gebruikt als bestelwagen, maar ook als ambulance, politiecombi en ook als camper. Denk maar aan het boek en de film "Into the wild", waarin een jongeman zich met zo een busje terugtrekt in de natuur.



Het iconische busje is groen geschilderd en helemaal vergroeid met de natuur. Waar het vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Een vermoeden is dat het ooit eigendom was van de stad Oostende. Op het busje staat immers ook het logo van de stad geschilderd. Al doet de kwaliteit van het schilderwerkje eerder vermoeden dat het is aangebracht door iemand die vooral hield van onze "koningin der badsteden".