Buurt protesteert tegen overplaatsing van favoriete postbode in Ternat

“Hazar kwam ons met tranen in de ogen vertellen dat zijn ronde van Ternat naar Wambeek verplaatst wordt”, vertelt Kimberly Goossens uit de Moerbeilaan. Samen met buurvrouw Sabrina Mattens wil ze nu beletten dat ze volgende week afscheid moeten nemen van hun favoriete postbode. Volgens hen is Hazar een postbode die erg betrokken is bij de buurt. "Hij is zelfs al mee op zoek gegaan naar een kat die vermist was in de wijk. Dan kleefde hij een opsporingsaffiche op zijn auto omdat veel mensen dat zouden zien. En als hij facturen meebracht, dan troostte hij ons altijd met een grapje."