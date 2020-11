Overheid betaalt veel geld voor vaccins, maar grote onduidelijkheid over wat we in de plaats krijgen

Maar is het normaal dat het publiek, dat mee de kosten draagt, geen enkel inzicht heeft in de contracten en de voorwaarden daarvan? Nee, denkt Yannis Natsis, van de European Public Health Alliance, dat de rechten van patiënten verdedigt en opkomt voor betaalbare geneesmiddelen. "Het is zorgwekkend."

Volgens hem incasseren de farmabedrijven zo veel geld dat ze minstens transparant moeten zijn. "We engageren dat we die vaccins gaan kopen eens ze er zijn, we bieden de farmabedrijven dus erg veel zekerheid, maar we hebben geen enkel zicht op de details van de contracten. We weten niet wat er achter gesloten deuren gebeurt."

