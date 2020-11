Belgen verkopen uitgever van Denksport-boekjes: wat is nu het geheim van een goede puzzel?

Keesing werd meer dan 100 jaar geleden opgericht in Nederland en is een meester in het maken van goede puzzels. Maar wat is nu het geheim van een goede puzzel? “Het moet uitdagend zijn, je moet er lol aan beleven en als je hem hebt afgewerkt moet-ie je het gevoel geven dat je slim bent”, verklaart CEO Philip Alberdingk Thijm.

Daarom bouwt Keesing zijn puzzels zo op dat ze aansluiten bij verschillende doelgroepen. Want het zijn heus niet alleen gepensioneerden die puzzelboekjes kopen. “Het is wel de doelgroep die de meeste tijd heeft, maar uit onze onderzoeken blijkt - en we zijn actief in 14 Europese landen - dat in alle leeftijdscategorieën gepuzzeld wordt”, zegt de CEO van het puzzelbedrijf.