"De opnames van "The shining" waren ondraaglijk. Almaar roepen, tieren en huilen!"

Shelley Duvall: "Stanley is een perfectionist. We hebben samen veel gelachen maar ook veel ruzie gemaakt. Ik ben nogal koppig en word niet graag rondgecommandeerd. Terwijl Stanley me maar opjutte en bleef opjutten om toch maar het resultaat te krijgen dat hij wilde. Het was heel vaak niet makkelijk met hem te werken, maar uiteindelijk heeft hij me wel de rol doen spelen zoals hij ze voor ogen had." (Coming Soon/Fangoria)

"Het was een van de afmattendste ervaringen die ik ooit tijdens opnames gehad heb, maar het eindresultaat was het allemaal waard. Ook al was het niet een en al plezier tussen Stanley en mij, toch ben ik blij dat ik deel heb kunnen uitmaken van een film die nu als horrorklassieker omschreven wordt." (Coming Soon/Fangoria)