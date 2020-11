Patiënten diabetes type II lopen extra risico bij besmetting coronavirus

Vandaag is het werelddiabetesdag. Patiënten die lijden aan diabetes type II, een ziekte die vaak gepaard gaat met overgewicht, lopen extra risico om zwaar ziek te worden wanneer ze besmet raken met het coronavirus. Werelddiabetesdag staat dit jaar in het teken van het verplegend personeel. Speciaal voor deze gelegenheid zet het ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven het kunstwerk "Het Teken" in het blauw.