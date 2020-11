Dokters in Lommel testen groepsvaccinatie uit: "Met oog op komst coronavaccin"

"Je kan 500 patiënten per uur vaccineren", gaat dokter Vanhoof verder. "Maar dan heb je 20 verpleegkundigen nodig, 2 superviserende artsen en 4 administratieve krachten."

"Om alle inwoners van Lommel te vaccineren tegen het nieuwe coronavirus zijn 5 werkdagen nodig", telt Vanhoof uit. "Dan gaat het om 20.000 mensen. Dat zou bijvoorbeeld mogelijk zijn in de Soeverein. Als we 600.000 van de 800.000 Limburgers willen vaccineren, dan hebben we 30 van die teams nodig. Het coronavaccin moet bovendien in twee keer toegediend worden. Dat is dus een hele operatie. Je zou het eigenlijk een beetje kunnen vergelijken met de organisatie van verkiezingen", besluit Vanhoof.