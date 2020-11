Drie burgemeesters vragen fietsbrug over Bisschoppenhoflaan

De werken die momenteel gaande zijn aan de Hoogmolenbrug in Schoten kunnen beter worden uitgebreid, zodat er ook een fietsbrug over de Bisschoppenhoflaan kan komen. Dat vinden de burgemeesters van Schoten en Wijnegem en de districtsburgemeester van Deurne. Het is een drukke plek waar veel fietsers komen. “Elke gelegenheid moeten we aangrijpen om onze gemeenten verkeersveilig te maken”, klinkt het.