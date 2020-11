Drie cafés uit Blankenberge krijgen laatste waarschuwing: "Klanten mogen afhaaldrankjes niet voor de deur opdrinken"

"De drie cafés hebben nu een laatste waarschuwing gekregen", zegt Philippe Denoyette van de politie van Blankenberge. "Raamverkoop is toegestaan. Je mag dus eten en drinken kopen om mee te nemen. Maar het is niet de bedoeling dat de klanten aan een zaak blijven staan. Zo verplaatst het café zich gewoon naar buiten."

"Als er meer dan 4 mensen buiten samen staan, dan is dat een inbreuk op het samenscholingsverbod. Dat is wat we willen tegengaan met de berispingen. De klanten staan ook vaak iets te drinken of te eten zonder mondmasker aan. Dat is allemaal gevaarlijk voor de overdracht van het virus."