Drie jaar cel voor man die kind aanrandde in park Sint-Niklaas

Aan de rechtbank in Dendermonde is een man uit Sint-Niklaas veroordeeld tot 37 maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel maar wel gekoppeld aan voorwaarden. De man randde afgelopen zomer in het stadspark van Sint-Niklaas een jongetje van 11 aan. Hij lokte het kind in de bosjes, maakte de broek van het slachtoffer open en randde het kind aan. Getuigen hadden snel in de gaten dat er iets niet pluis was en alarmeerden de politie. Agenten konden de man op heterdaad betrappen en inrekenen. Hij vloog meteen de cel in.