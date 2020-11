Drie wijzen zijn creatief met Kerst: een psycholoog, een kerkjurist en een moslim/dj

Vansteenkiste denkt er bijvoorbeeld aan om met de familie af te spreken wie het voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht voor kerstavond maakt en dan die gerechten bij elkaar, op de stoep, af te leveren. “Door dan hetzelfde menu te eten, kan je verbondenheid ervaren, wat belangrijk is op kerstavond, want veel mensen zullen ermee worstelen om die periode zinvol in te vullen.” Ook een fakkeltocht met de buren lijkt Vansteenkiste een goed idee.

De psycholoog vindt het belangrijk dat we de rituele momenten, zoals Kerstmis, maar ook familiefeesten en verjaardagfeesten, blijven vieren. “Ik zie vele mensen die annuleren, maar het is belangrijk om er varianten voor te bedenken. Het is cruciaal dat we dingen samen kunnen vieren, al is het in een aangepaste lightvorm. Dat is beter dan ze te schrappen."

Beluister hier het gesprek met Maarten Vansteenkiste en lees eronder verder: