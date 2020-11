Eerste 75 laptops Vlaamse overheid voor Heilig-Hart College Halle

"Je zou schrikken hoeveel gezinnen geen internet en geen computer hebben. Die mensen zijn niet geconnecteerd en beschikken dus niet over alle informatie. Zelfs hier in de zogeheten rijke Vlaamse Rand zijn die laptops meer dan welkom en nodig. We hebben hier in Halle al wat meer te maken met een grootstedelijke problematiek vanuit Brussel. Het zouden er meer mogen zijn. We hebben nog en tweede groep van gezinnen met 4 of meer kinderen waar maar 1 toestel beschikbaar is. Die groep komt als tweede aan bod."