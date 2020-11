EU wil "alle middelen inzetten tegen het barbaarse terrorisme"

Concreet willen de ministers een versterking van de buitengrenzen. Zo zou blijken dat 22 procent van de mensen die in de Schengenzone binnenkomen, niet volledig geregistreerd zijn. Dat moet dus beter worden.

Tegelijk zijn de lidstaten het ook eens om de verspreiding van haatboodschappen en online radicalisering aan te pakken. Tegen eind dit jaar zou er een akkoord moeten zijn om providers te verplichten om dat soort terreurpropaganda binnen het uur van het internet te halen. Ook moet er paal en perk gesteld worden aan extremistische stromingen die religieuze tradities misbruiken. "We moeten bevorderen dat religieus onderwijs binnen de EU strookt met de Europese grondrechten en waarden", zo staat in de verklaring. Eerder had Europees president Charles Michel gevraagd dat moslimgeestelijken zoals imams zouden opgeleid worden in Europese instituten in plaats van buiten Europa.