Aalter sluit parkings aan bossen: "Willen dat mensen te voet of met de fiets komen", oppositie spreekt van pestgedrag

Het grote verschil met de vorige coronagolf en de lockdown is dat niet-essentiële verplaatsingen, bijvoorbeeld naar een natuurgebied verderop, wel kunnen. In Aalter zorgt dat voor te veel druk op de lokale bossen, vindt het gemeentebestuur. "Mensen komen echt van overal, het is een heuse overrompeling voor onze natuur. Dat is niet de bedoeling, onze natuur heeft rust nodig”, zegt schepen Trenson (CD&V). Aalter houdt de randparkings aan het Drongengoedbos, het grootste natuurgebied in Oost-Vlaanderen, wel open. "Daar kunnen mensen wel nog terecht met de auto, bijvoorbeeld gezinnen met jonge kinderen."