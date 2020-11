Gemiddelde jaartemperatuur in ons land loopt op tot 10,9 graden Celsius

Onze meteorologische dienst, het KMI (het Koninklijk Meteorologisch Instituut), berekent de gemiddelde jaartemperatuur in ons land over een periode van 30 jaar. Tussen 1981 en 2010 bedroeg de gemiddelde jaartemperatuur in België (in Ukkel) 10,6 graden Celsius. Bij de nieuwe berekening, gebaseerd op de periode 1991-2020, bedraagt de gemiddelde jaartemperatuur 10,9 graden Celsius.