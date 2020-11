Gigantisch werfdoek siert het Provinciaal Hof in Brugge

De provincie maakt van het Provinciaal Hof een "open huis" voor alle West- Vlamingen én bezoekers van de provincie. Gedeputeerde Bart Nayaert (CD&V): "Je zal er allerlei informatie kunnen krijgen over wat in onze provincie te beleven valt en wat typisch West-Vlaams is. Er zal ook promotie gevoerd worden voor onze streekproducten. Of als iemand een heel mooi initiatief neemt in West-Vlaanderen dan zal hij of zij het Provinciaal Hof ook kunnen gebruiken om dit initiatief bekend te maken."