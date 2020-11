Gravenkasteel Humbeek definitief beschermd als monument

Door de definitieve bescherming is de eigenaar voortaan verplicht om - indien nodig - werken uit te voeren zodat het gebouw in goede staat blijft. Ook mag hij niet meer zomaar veranderingen aanbrengen aan het uitzicht van het kasteel of de omgeving. Daar moet je altijd toestemming voor vragen aan de overheid. Ook sloop- of andere afbraakwerken zijn uiteraard uit den boze. Het kasteel, de paardenstoeterij én het domein moeten met andere woorden in hun oorspronkelijke staat bewaard blijven.