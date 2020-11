Groepsimmuniteit nog steeds verre droom? Ja, zegt Van Gucht: "Antistoffen bij maar 10 à 20 procent na tweede golf"

Daarnaast controleert het Instituut voor Tropische Geneeskunde maandelijks het bloed van een groep gezondheidsmedewerkers op antistoffen. "In de derde week van oktober had 11 procent antistoffen opgebouwd tegen het virus. Dat is iets hoger dan de 9,4 procent die we zagen op het einde van de eerste golf in juni en de 7,8 procent die we zagen in augustus. Maar we kunnen nog niet spreken van een betekenisvolle stijging."