Hanne van K3 over nieuwe cd: "Door corona mochten we niet samen in de studio staan"

De coronamaatregelen hadden ook gevolgen voor de opnames van het K3-album. "Normaal staan we met zijn drieën samen naast elkaar in de studio. Dat kon en mocht deze keer niet", zegt Hanne. "We hebben dus alles alleen moeten inzingen. Dat was heel vreemd. Marthe mocht als eerste de liedjes opnemen. Ik kon haar stem dus al horen tijdens het inzingen, Klaasje hoorde ons allebei. Maar ik miste vooral het lachen en het samen zijn. We bellen elkaar wel veel en organiseren zoom-meetings maar dat is toch niet hetzelfde", zegt Hanne. "Ook de fans mis ik superhard. Bij K3 maken we voor hen meestal veel tijd voor en na onze optredens. Maar we krijgen veel berichtjes van hen en houden contact via instagram."