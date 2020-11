Nog steeds geen handelsakkoord in zicht tussen Britten en EU, Hendrik Vos: "Chaos valt niet meer te vermijden"

Maar die onderhandelingen lopen allerminst vlot. En het ziet er niet naar uit dat er tegen het eind van het jaar een groot allesomvattend akkoord zal zijn. "De brexit wordt brutaler en harder dan we hadden gedacht", zegt professor Europese politiek Hendrik Vos (UGent) in "De ochtend".



Ook tijdens de eigenlijke brexitonderhandelingen (2017-2018) werd de ene na de andere deadline overschreden en volgden de "cruciale weken" elkaar op, maar uiteindelijk kwam er toch een akkoord. Nu is er minder hoop. En dat omdat er al jaren geen vooruitgang is over een essentiële zaak.

"De essentie is dat wij in de EU regels hebben waar bedrijven zich aan moeten houden, over milieu en staatssteun bijvoorbeeld. De Britten willen zich daar niets van aantrekken, maar wel op dezelfde manier handel blijven drijven", legt Vos uit. Daar gaat de EU niet mee akkoord, want dat zou oneerlijke concurrentie zijn tegenover de Europese bedrijven. "En hier wordt nu al 4 jaar over gediscussieerd."