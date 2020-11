Het ware verhaal achter de virale video van een ballerina met Alzheimer

Daarnaast dook ook een soort gefotokopieerd diploma op, gedateerd 23 december 1966 en op naam van Marta C. González Saldaña, die er de titel "prima ballerina" toebedeeld krijgt. Volgens het document was ze van Spaanse nationaliteit en op dat moment 19 jaar oud. Het document zou zijn uitgereikt door "The Higher School for Professional Studies Nicolay Yavorsky" in New York, maar het is deels in het Engels en deels in het Spaans opgesteld. Nicolay Yavorsky was een Russische balletleraar die vanaf de jaren ’30 actief was in Cuba, maar hij overleed al in 1947. Van een New Yorkse "Higher School for Professional Studies" die zijn naam zou dragen, is geen spoor terug te vinden. Yavorsky was wel betrokken bij verschillende Cubaanse balletopleidingen.

De Engelse zinnen op het diploma bevatten bovendien opvallende taalfouten. Zo wordt González er omschreven als "a virtuous in the Classical Dancing". Het document draagt rechts onderaan een Cubaanse zegel en notarisstempel en vermeldt links onderaan ook nog "Ballet of Las Américas". Er bestaan enkele instanties die "Ballet de las Américas" heten, maar die zijn gevestigd in Colombia en Mexico. Er zijn dan ook vermoedens dat het diploma vervalst is.