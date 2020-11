Hoe maak je fake news?

De journalist, die de reportage over het Pfizer-vaccin maakte, had beter gezegd : “De redactie had enkele dagen geleden nog contact met één van de proefpersonen.” Maar de journalist die de reportage maakte, wist niet dat deze man al eens eerder op antenne was geweest in een andere context. Niemand had haar dat gezegd.

Hoe dan ook was wat Chris Shaw zei op geen enkele manier tijdsgebonden. Hij zei alleen dat hij in het testprogramma zat, dat hij zelf niet wist of hij het echte proefvaccin of een placebo had gekregen. En dat hij - behalve hoofdpijn na een feestje - in elk geval geen bijwerkingen had ondervonden. Dat is geen wereldnieuws, maar het geeft een gezicht aan de 44.000 mensen die bereid waren het vaccin te testen. Meer is het niet.