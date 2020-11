Hond doodgebeten door wolf in Houthalen-Oost: "Geen probleemwolf aan het werk", zegt Agentschap voor Natuur en Bos

"Dit is toch een pijnlijk voorval", zegt burgemeester Alain Yzermans van Houthalen-Helchteren (SP.A-Groen-Plus). "Ik denk dat er heel veel vragen over zijn, dus ik heb aan ANB gevraagd om dringend te overleggen met de 7 betrokken gemeenten in Limburg. Om meer uitleg te geven over het protocol voor probleemwolven en het globale wolvenplan."

Ook burgemeester Ceyssens van Oudsbergen (CD&V) maakt zich zorgen. "Ik las eerder al in een verslag van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) dat er nog al eens resten van een hond in de uitwerpselen van een wolf zijn gevonden. Ze dachten toen dat het om een gevonden dode hond ging, of na een gevecht. En nu zien we dat er in een achtertuin een hond is gedood. Dat verontrust me toch."