2.000 of toch maar 800: hoeveel bedden hebben we nu eigenlijk op intensieve zorg voor coronapatiënten?

600 tot 800 COVID-patiënten: meer kunnen de afdelingen intensieve zorg in ons land niet aan. Dat zegt intensivist Geert Meyfroidt van het UZ Leuven in "De wereld vandaag" op Radio 1. De uitspraak is opmerkelijk omdat er momenteel in onze ziekenhuizen meer dan 1.400 COVID-patiënten op intensieve zorg liggen. "We moeten ons neerleggen bij de situatie zoals ze vandaag is, maar ideaal is ze allesbehalve", aldus Meyfroidt.