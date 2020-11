Jubileumeditie van Leuvense veldrit zonder publiek: “Bier en Vlaamse schlagers zijn er dit jaar niet bij” 

Ook voor de renners is het aanpassen, ook zij missen de sfeer van het publiek en bovendien ligt het startgeld ook lager dan tijdens een normaal veldritseizoen. “Een deel van het verlies dat we hebben door geen publiek te hebben, wordt gecompenseerd door lagere startgelden. We zijn bij de renners gaan aankloppen en in het begin was er heel veel gemor. Renners worden betaald met prijzengeld, maar ook met startgeld, zeker de toppers. Ik zou er als renner ook niet gelukkig mee geweest zijn als dat plots lager is. Maar ze zijn tot het besef gekomen dat het dit is, of helemaal geen cross", aldus Vervecken.