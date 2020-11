Kempense economie krijgt zware klap van 400 miljoen euro: "Heropleving zomer volledig ongedaan gemaakt"

In de zomer ging het beter met de economie, maar dat herstel is nu volledig verloren, vreest werkgeversorganisatie Voka. "We vragen een beter tracking- en tracingbeleid en willen een harde strategie om mensen te vaccineren", benadrukt Wim Brillouet van Voka. "Dat zou ervoor zorgen dat onze economie kan blijven draaien. Zo krijgen de werknemers en de klanten ook weer meer vertrouwen in de bedrijven."