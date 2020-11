Leerkracht uit Gent is testpersoon voor coronavaccin en vrijwilliger: “Dit helpt meer dan een wit laken voor het raam hangen”

Het engagement van Kristel gaat verder dan meewerken aan een coronaonderzoek. “Ik heb net als alle leerkrachten een week extra vakantie gekregen en ik heb me meteen opgegeven als vrijwilliger om mee te helpen in een corona-afdeling in een woonzorgcentrum in de buurt. Ik doe er alles wat een zorgkundige doet: mensen wassen, eten geven, luiers verversen. Ik heb wel wat ervaring want ik deed het ooit ook als vakantiejob. Het is druk, er is amper tijd om te eten, maar de dankbaarheid van de bewoners geeft erg veel voldoening.”