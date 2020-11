Belgisch leger gaat helpen in woonzorgcentrum Aarschot na coronauitbraak

"Vorige week woensdag hadden we een eerste besmetting op onze afdeling voor mensen met dementie. We hebben toen meteen iedereen laten testen. Tegen het einde van de week kwam dan het verdict dat zo goed als iedereen op de afdeling ook besmet was", vertelt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD). Alle bewoners zijn nu in quarantaine geplaatst. De uitbraak in het woonzorgcentrum is weliswaar beperkt tot de afdeling, maar houdt daar wel lelijk huis. "Mensen zijn heel ziek, sommigen zijn in kritieke toestand. We hebben ook jammer genoeg van vier mensen afscheid moeten nemen."