Loslopende honden bijten twee guanaco's dood in Planckendael

In Planckendael hebben drie loslopende honden twee guanaco's doodgebeten. Dat zijn lama-achtige dieren. Het voorval gebeurde vorige week, maar raakte nu pas bekend. De honden drongen het park 's avonds of 's nachts binnen, maar hoe dat is gelukt, is nog niet duidelijk. "Toen we de honden vonden, waren ze niet meer agressief", zegt Dirk Van De Sande van de politie.