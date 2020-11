Nieuw ontmoetingscentrum aan de kerk in Kerkhove uitgesteld door oud-inwoner: "Vaticaan moet nu beslissen" 

Het ontmoetingscentrum is gepland op de plek waar nu de kerk van Kerkhove staat. Het is wel nog niet beslist of die verbouwd zal worden of afgebroken voor een compleet nieuw gebouw. Hoe dan ook: eerst moet ze ontwijd worden. Het bisdom van Brugge ging al akkoord. Maar de procedure zegt dat ook daar bezwaar kan tegen ingediend worden. Eén iemand die in Brussel woont, maar roots heeft in Kerkhove, heeft dat gedaan. Daarom moet het Vaticaan nu over de zaak beslissen. Het Vaticaan zal waarschijnlijk het bisdom van Brugge volgen, maar dat kan nog enkele maanden duren.

Burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) is teleurgesteld, maar heeft ook begrip: "Ik vind het niet leuk, want de zaak wordt op die manier vertraagd. Maar er is ook een zekere gevoeligheid rond die kerk. Ik begrijp dat sommige mensen het daar moeilijk mee hebben. Ik kan er dus inkomen dat de persoon in kwestie beroep heeft aangetekend."