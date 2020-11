Hongarije dreigt met veto tegen EU-herstelfonds: "Signalen dat het geen bluf is, mogelijk tweede soort brexit-crisis"

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat Orban vooral blufpoker speelde. Zijn land kan het Europese geld namelijk goed gebruiken. "Maar er zijn signalen dat het geen bluf is en dat hij echt van plan is om het spel keihard te spelen", zegt Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) in "De afspraak op vrijdag".

"Dat betekent dat één iemand 750 miljard, geld dat toch wel echt dringend nodig is op diverse vlakken binnen Europa, gaat blokkeren. Als dat zich echt manifesteert, is dat potentieel een tweede soort van brexit-crisis", stelt Van Overtveldt, die de onderhandelingen over de Europese begroting van op de eerste rij meemaakt.

Volgens Van Overtveldt is hetgeen momenteel voorligt rond de begroting en de bescherming van de rechtsstaat al een compromis en een afzwakking. "De jongste gegevens zijn dat Orban ondanks dat compromisaspect van geen wijken wil weten", klinkt het.