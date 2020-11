Microsoft: "Russische en Noord-Koreaanse hackers proberen coronavaccin te saboteren"

In dit geval gaat het over groeperingen die opereren vanuit Rusland en Noord-Korea. "Maar we kunnen de focus leggen op Noord-Korea", zegt Tim Cools, cybersecurity-expert en ex-medewerker van de Federal Computer Crime Unit (FCCU) in "De wereld vandaag" op Radio 1: "De Lazarus-groep, die hier volgens Microsoft achter de aanval zou zitten, is niet te onderschatten."