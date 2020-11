Minister Demir geeft toelating voor windmolens vlakbij Gallo-Romeinse grafheuvel in Gingelom

De gemeente Gingelom is een grote voorstander van windmolens naast de Avernassetomme, ook al omdat er al heel wat andere windmolens in de buurt staan. Maar de provincie Limburg had de aanvraag van Engie Electrabel voor de bouw van de drie windmolens vorig jaar verworpen en ook de adviescommissie van de minister liet zich negatief uit over de bouw, onder andere omdat die te dicht bij de grafheuvel zouden staan. Minister Demir legt de bezwaren nu naast zich neer en geeft Electrabel toch de toestemming voor de bouw.