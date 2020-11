Obama: "Republikeinen ondermijnen de democratie met hun beweringen over verkiezingsfraude"

In dat boek maakt hij een opmerkelijke analyse over hoe Donald Trump aan de macht is gekomen in 2016. Volgens Obama gebeurde dat door het opstoken door Trump van de angst en het ongenoegen bij veel blanke Amerikanen over het feit dat een zwarte man president was.

Aan milljoenen Amerikanen die de aanwezigheid van een zwarte man in het Witte Huis niet konden verdragen, beloofde Trump toen een "elixir voor hun raciale angsten", aldus Obama.