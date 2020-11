Opnieuw zwaar verkeersongeval in centrum Sint-Niklaas, stad belooft aanpassingen

In Sint-Niklaas is het gisteravond opnieuw tot een zwaar verkeersongeval gekomen op het kruispunt van de Mercatorstraat met de Truweelstraat. Een bestelwagen en een personenwagen kwamen er met elkaar in aanrijding nadat één van de bestuurders de voorrangsregels niet had nageleefd. Twee mensen raakten lichtgewond en beide voertuigen waren rijp voor de sloop. Ook een verkeerslicht en de gevel van een woning liepen schade op.

(lees verder onder de foto)