"Pano"-reportage "Geheim op Instagram" wint prestigieuze persprijs: herbekijk haar hier

Sinds de komst van sociale media als Instagram, Tiktok of Telegram, rijzen dergelijke groepen als paddenstoelen uit de grond, maar ze zijn niet zonder gevaar. Het fenomeen is een blinde vlek bij professionele hulpverleners. De "Pano"-reportage daarover is nu dus in de prijzen gevallen.



De AIB-prijzen tellen tientallen categorieën, van sport over dagelijks nieuws of documentaires tot wetenschap. Naast die categorieën is er ook de prijs voor impact: de AIB Impact Award erkent een programma dat een grote sociale of politieke impact heeft gehad. Vorig jaar ging die belangrijke eer naar de Eén-reeks "Down the road".

U kunt de "Pano" hieronder herbekijken: