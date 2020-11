Praatje slaan op de vrijdagmarkt van Koksijde: "Mensen hebben meer dan ooit nood aan een babbel"

Wie nood heeft aan een babbel kan vanaf nu elke vrijdagochtend terecht op de wekelijkse markt van Koksijde. Het Sociaal Huis van de gemeente staat er met een standje tussen de marktkraampjes. "We spreken de mensen aan om te vragen hoe het met hen gaat. Het is een rare tijd, dus we dachten dat het leuk en belangrijk zou zijn om dat wekelijks te herhalen", vertelt Ann-Sophie De Deckker van het Sociaal Huis in Koksijde.



"In het begin denken mensen dat we ze iets willen verkopen, maar daarna ontdooien ze snel. Je merkt dat ze hun hart en ziel blootleggen in de babbel, omdat ze heel weinig mensen zien in deze coronaperiode. Vaak gaat het gesprek over corona of over mensen die ze recent hebben verloren. Het gaat ook heel vaak over eenzaamheid", weet De Deckker.

Het Sociaal Huis van Koksijde zal tot aan de kerstperiode elke vrijdagochtend te vinden zijn op de wekelijkse markt.